بالفيديو.. استشهاد شاب واصابة اخرين برصاص الاحتلال في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

استشهد مساء اليوم الخميس شاب يبلغ من عمره 20 عام، واصيب 4 اخرون خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيسوية بمدينة القدس.

وافاد محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية نقلا عن مصادر طبية استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد، بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة في بلدة العيسوية.

وأفادت المصادر الطبية باصابة 4 مواطنين وصفت حالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة وذلك خلال مواجهات بين الاحتلال وشبان بالعيسوية.

وكانت قوات الاحتلال اختطفت الشاب خلال محاولة علاجه واسعافه.

بدوره، أوضح الناشط في العيسوية يوسف عبيد أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، خاصة في حارة عبيد، واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والاعيرة المطاطية والقنابل الصوتية.

وأَضاف عبيد أن شابا اصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، كما أصيب أحد المواطنين بالرأس.