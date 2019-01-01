بالفيديو.. غرينبلات: لا يوجد احتلال للضفة والقطاع بل "أراضي متنازع عليها" والقيود على الفلسطينيين أمنية!

المنامة /سما/

عارض مبعوث الإدارة الأمريكية لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، استخدام مصطلح الاحتلال بحق الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وذكر غرينبلات اليوم الخميس، في تصريح لشبكة "سي إن إن - عربية" على هامش "ورشة البحرين" الاقتصادية الخاصة بخطة السلام الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط، ذكر أن هناك خلافا بشأن الأرض، لكن لا توجد هناك حدود مرسومة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، ولذلك تعتبر إدارة دونالد ترامب أن هذه المنطقة "أراض متنازع عليها".

وذكر المبعوث الأمريكي، أن الإجراءات الإسرائيلية مثل القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وبناء الجدران العازلة وإقامة الأسلاك الشائكة، "موجودة للأسف لأسباب أمنية"، مقرا بأنها تحمل تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني، لكن "علينا أن نتفهم سبب وجود هذه القيود".

وأشار "غرينبلات" إلى أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافةً إلى الجدران الخرسانية موجودة لعدد من الأسباب الأمنية.

وتابع "غرينبلات" أن هناك تعطل للاقتصاد الفلسطيني بسبب القيود سالفة الذكر، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك سلام لكانت تلك القيود غير موجودة.

وأضاف "غرينبلات" أن آخر شيء يحتاجه الإسرائيليون هو استخدام أموالهم وقواتهم لوضع تلك القيود.