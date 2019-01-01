  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو.. غرينبلات: لا يوجد احتلال للضفة والقطاع بل "أراضي متنازع عليها" والقيود على الفلسطينيين أمنية!

الخميس 27 يونيو 2019 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. غرينبلات: لا يوجد احتلال للضفة والقطاع بل "أراضي متنازع عليها" والقيود على الفلسطينيين أمنية!


المنامة /سما/

عارض مبعوث الإدارة الأمريكية لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، استخدام مصطلح الاحتلال بحق الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وذكر غرينبلات اليوم الخميس، في تصريح لشبكة "سي إن إن - عربية" على هامش "ورشة البحرين" الاقتصادية الخاصة بخطة السلام الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط،  ذكر أن هناك خلافا بشأن الأرض، لكن لا توجد هناك حدود مرسومة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، ولذلك تعتبر إدارة دونالد ترامب أن هذه المنطقة "أراض متنازع عليها".

وذكر المبعوث الأمريكي، أن الإجراءات الإسرائيلية مثل القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وبناء الجدران العازلة وإقامة الأسلاك الشائكة، "موجودة للأسف لأسباب أمنية"، مقرا بأنها تحمل تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني، لكن "علينا أن نتفهم سبب وجود هذه القيود".

وأشار "غرينبلات" إلى أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافةً إلى الجدران الخرسانية موجودة لعدد من الأسباب الأمنية.

وتابع "غرينبلات" أن هناك تعطل للاقتصاد الفلسطيني بسبب القيود سالفة الذكر، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك سلام لكانت تلك القيود غير موجودة.

وأضاف "غرينبلات" أن آخر شيء يحتاجه الإسرائيليون هو استخدام أموالهم وقواتهم لوضع تلك القيود.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : الصورة التي هزت أمريكا و العالم

تقرير إسرائيلي عن مؤتمر البحرين يكشف عن "الصفقات من وراء الكواليس"

إذاعة عبرية : حماس تطلب من إسرائيل إعادة "ضخ الوقود"

حسين الشيخ يؤكد لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي وهذا ما تم بحثه اللقاء

وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة مهمة للغاية وإسرائيل موجودة ونريد السلام معها!

فتاة جديدة تتهم لاعب منتخب مصر بـ"فيديو جنسي"

وزارة الداخلية توضح حول جوازات السفر الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

27 حريقًا في غلاف غزة ووحدة "البرق" تتوعد بالمزيد.. والاعلام العبري يتجنب ذكر تفاصيلها!

قناة عبرية: هذا ما تشترطه تل ابيب على حركة حماس لعودة تفاهمات التهدئة الى طبيعتها!

الرئيس يكشف عن سبب عدم مشاركته بورشة المنامة ويؤكد الحقوق ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال

مصادر : موعد وصول الوفد المصري لغزة غير محدد و محادثات التهدئة شبه متوقفة

حسين الشيخ يؤكد لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي وهذا ما تم بحثه اللقاء