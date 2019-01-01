اتفاقية شراكة بين اللجنة القطرية لدعم القدس وجامعة بيت لحم

بيت لحم / سما /

وقّع أمين سر اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس اللواء بلال النتشة، أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، والدكتور ميشيل صنصور، النائب التنفيذي لرئيس جامعة بيت لحم، اتفاقية شراكة وتعاون بين الطرفين لدعم ومساعدة الطلبة المقدسيين الملتحقين بالجامعة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها النتشة إلى مقر الجامعة اليوم الخميس.

وأثنى صنصور على جهود اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس في قطاع التعليم والاستمرار في دعم الطلبة، وبالأخص الطالب المقدسي، لما يعانيه من أوضاع وظروف اقتصادية صعبة.

من جانبه، أشاد النتشة بالدور الذي تقوم به جامعة بيت لحم، مؤكداً أنها صرح تعليمي فلسطيني يفتخر به، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع الجامعة تهدف بشكل أساسي إلى رفع الثقل المادي عن كاهل الطالب المقدسي، مضيفاً أن هذه المساعدات تأتي ضمن توجهات وبرامج اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس.