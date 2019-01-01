اتحاد إذاعات الدول العربية يحتفل بمرور خمسين عاما على تأسيسه

تونس /سما/

احتفل اتحاد إذاعات الدول العربية بمرور خمسين عاما على تأسيسه، في حفل أقيم بالعاصمة التونسية تونس، اليوم الخميس، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ووزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين، ورئيس الاتحاد محمد محسن العواش، والمدير العام للاتحاد عبد الرحيم سليمان، والمدير العام للتلفزة التونسية محمد لسعد الداهش، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عربسات خالد بخيور.

وكرم عساف وسليمان ثلة من رؤساء الاتحاد القدامى، وعدد من الإعلاميين، بينما كرم زين العابدين والعواش عددا من رؤساء الاتحاد القدامى والإعلاميين في مجال التلفزة.

وأكد رئيس الاتحاد، أهمية قضية فلسطين والتي هي ضيف الشرف لهذا العام، والتي ستبقى قضية مركزية للاتحاد.

ووعد بتقديم كل ما يمكن لمساعدة فلسطين وأجهزتها الإعلامية فنيا وتكنولوجيا وعلى مستوى التدريب، ومواصلة دعم شعب فلسطين حتى تحقيق النصر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وعرض على هامش الحفل فيلم وثائقي تضمن شهادات من شخصيات ساهمت بتأسيس وقيادة الاتحاد، أعقبه افتتاح معرض صور يحكي قصة الاتحاد في خمسين عاما.