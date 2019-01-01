وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة فنلندا تعزيز التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مع سفيرة فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هينكين، بمقر الوزارة برام الله اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وعرض الوزير أبو مويس، خلال اللقاء خطط الوزارة وسياساتها، خاصة بعد أن تم فصل قطاع التعليم في فلسطين لوزارتين، بسبب كم المهام الهائل الملقى على القطاع، مؤكدا أن التنسيق بين وزارتي "التعليم العالي" والتربية والتعليم مستمر في كافة المجالات.

واطلع أبو مويس، السفيرة الفنلندية على أولويات الوزارة، وخططها وتوجهاتها المستقبلية نحو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد أن الاهتمام ينصب بشكل خاص على التعليم التقني، كونه يساعد في تأهيل الطلبة لاكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل، للمساهمة في بناء المجتمع والحد من البطالة.

وثمن الوزير الدعم الفنلندي الكبير والمتواصل لقطاع التعليم في فلسطين في شتى المجالات.