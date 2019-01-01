قناة عبرية: هذا ما تشترطه تل ابيب على حركة حماس لعودة تفاهمات التهدئة الى طبيعتها!

غزة / سما/

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس، إن جموداً تشهده الجهود المبذولة في تطبيق تفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.

وحسب ما نقلت القناة عن تقرير فلسطيني، فإن حماس في قطاع غزة طلبت من الوسطاء المصريين الضغط على إسرائيل لفتح مساحة الصيد على بعد 15 ميلاً.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تشترط إعادة توسيع مساحة الصيد، بوقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

ووفقا للقناة فإن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية طالب الأربعاء، الأطراف التي لعبت دور الوساطة للتوصل إلى تفاهمات تهدئة مع إسرائيل (قطر ومصر والأمم المتحدة)، بإلزامها ببنودها.

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وأمس الاربعاء، قالت الإذاعة العامة العبرية (حكومية)، أن حماس طلبت استئناف ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة، من أجل مواصلة التباحث حول ملف التهدئة عبر الوسطاء.

وأضافت الإذاعة بحسب مصدر لم تسمه، أن "الاتصالات من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة مع إسرائيل ما زالت مستمرة".

وتابعت، أن "حماس تطالب إسرائيل بأن تستأنف تزويد قطاع غزة بالوقود لصالح شركة الكهرباء، بعد ان أوقفته بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة يوم الثلاثاء".

وتوقفت إسرائيل عن تزويد قطاع غزة بالسولار اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة، ما أدى لتوقف أحد مولدات المحطة الثلاثة، وهو ما أثر بشكل فوري على عدد ساعات وصل التيار الكهربائي لمنازل الفلسطينيين في غزة.

وبررت إسرائيل قرارها باستمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، فيما اعتبرت حركة حماس، القرار بأنه نقض لتفاهمات التهدئة، محملة إسرائيل مسؤولية انهيارها.