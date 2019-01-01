  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كيلة: تلوث المياه السبب الرئيسي لحالات التسمم في قرية مردا

الخميس 27 يونيو 2019 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيلة: تلوث المياه السبب الرئيسي لحالات التسمم في قرية مردا


رام الله / سما /

 قالت وزيرة الصحة مي كيلة، إن الأسباب الأولية لوقوع حالات التسمم في قرية مردا شمال سلفيت، هو اختلاط مياه الشبكة بالمياه العادمة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أن التحقيق مازال جاريا، وسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، مؤكدة أن لجنة التحقيق التي شكلت للوقوف على الأسباب الرئيسية لما حدث ستخرج بالنتائج النهائية قريبا.

وأوضحت أن عينات من المياه وصلت مختبرات الوزارة، وأجريت لها الفحوصات المخبرية اللازمة، كذلك جرى أخذ عينات دم وبراز من المرضى، وتبين وجود تلوث في شبكات المياه، مؤكدة أنه تم السيطرة على الوضع.

وأشارت كيلة إلى أن طواقم صحة البيئة في وزارة الصحة قامت بتعقيم خزان المياه المركزي، وشبكة المياه وخزانات المواطنين، وإعطائهم التعليمات اللازمة، مضيفة أن جرى التعميم على الأهالي عبر مكبرات الصوت ومنعهم من شرب المياه من الشبكة.

وأفادت بأن مديرية الصحة في سلفيت سجلت الاثنين الماضي نحو 1000 حالة إصابة بالإسهال والمغص والاستفراغ.

وقالت كيلة إنه جرى فتح عيادة الصحة في قرية مردا، لتقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة، إضافة إلى فتح مستشفى ميداني، وإمداده بالطواقم اللازمة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : الصورة التي هزت أمريكا و العالم

إذاعة عبرية : حماس تطلب من إسرائيل إعادة "ضخ الوقود"

صحفي إسرائيلي يكشف "كواليس إحباط تفجير طائرة كانت في طريقها إلى أبو ظبي"!

وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة مهمة للغاية وإسرائيل موجودة ونريد السلام معها!

الحكومة توافق على تمديد ولاية الشرطة الأوروبية وعمل بعثة معبر رفح

فتاة جديدة تتهم لاعب منتخب مصر بـ"فيديو جنسي"

قناة النهار: وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ونجله ينفي

الأخبار الرئيسية

27 حريقًا في غلاف غزة ووحدة "البرق" تتوعد بالمزيد.. الاعلام العبري يتجنب ذكر تفاصيلها!

قناة عبرية: هذا ما تشترطه تل ابيب على حركة حماس لعودة تفاهمات التهدئة الى طبيعتها!

الرئيس يكشف عن سبب عدم مشاركته بورشة المنامة ويؤكد الحقوق ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال

مصادر : موعد وصول الوفد المصري لغزة غير محدد و محادثات التهدئة شبه متوقفة

حسين الشيخ يؤكد لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي وهذا ما تم بحثه اللقاء