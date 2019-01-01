إعلان حالة الطوارئ في عكا إثر تسرب الأمونيا

القدس المحتلة / سما /

أجلت فرق الإنقاذ الإسرائيلية عشرات الإسرائيليين من مركز تجاري في عكا بسبب تسرب الأمونيا.

وذكر موقع 0404 العبري أنه تم استدعاء 13 فريقاً من وحدات الإطفاء إلى مصنع "شتراوس" في عكا بعد تسرب الأمونيا.

وأشار إلى أن الشرطة شكلت مركز قيادة من أجل إدارة وحدات الطوارئ والإنقاذ، فيما وجهت المركبات إلى طرق بديلة بسبب الخوف من تسرب مادة الأمونيا الخطرة.

ولفت الموقع إلى أن الشرطة أغلقت محطات السكك الحديدية في عكا ونهاريا إثر تسرب الأمونيا.

ولفتت إلى أن السكان الإسرائيليين في تلك المنطقة تلقوا تعليمات بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج.

وأكدت قناة كان أن طواقم الإطفاء والإنقاذ تمكنت من وقف تسرب مادة الأمونيا من مصنع شتراوس في مدينة عكا، بعد أن تم إخلاء العمال من المصنع ومتسوقين من مجمع عزريئلي التجاري المجاور.