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الحرائق تلتهم مناطق غلاف غزة جراء سقوط بالونات حارقة

الخميس 27 يونيو 2019 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرائق تلتهم مناطق غلاف غزة جراء سقوط بالونات حارقة


غزة / سما /

ندلعت حرائق كبيرة اليوم الخميس، في مناطق مختلفة بمستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأجمعت وسائل الإعلام العبرية أن أكثر من 15 حريقانشبت في مساحات واسعة بالمستوطنات المحيطة بالقطاع.

وأشارت القناة العبرية السابعة بأن الحرائق اندلعت في النقب الغربي والمجلس الإقليمي أشكول وكيبوتس بئيري ومستوطنة نتيف هعتسرا القريبين من قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى سقوط بالون مزود بمواد متفجرة أطلق من قطاع غزة عند مدخل منزل في مستوطنة في مجلس إشكول الإقليمي، لم يكن هناك ضرر، وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث.

فيما أفاد موقع مفزاك لايف بأن حرائق أخرى اندلعت في مجلس هوف عسقلان الإقليمي، جراء سقوط بالونات حارقة.

ونقل مراسل القناة 13 العبرية ألموغ بوكير عن سكان غلاف غزة بأن "رائحة حادة وغير عادية" ، تسببت في حروق في العينين وصعوبة في التنفس بعد 12 حريقًا اندلعت منذ الصباح بفعل بالونات حارقة.

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