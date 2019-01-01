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الخارجية تدين الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في تونس

الخميس 27 يونيو 2019 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تدين الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في تونس


رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التفجيرات والاعتداءات الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن والمواطنين العزل في جمهورية تونس الشقيقة، والتي أدت الى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة.

وأكدت الوزارة ثقتها التامة بقدرة تونس الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على مواجهة الارهاب والتصدي له والانتصار عليه.

وأعربت الوزارة عن التمنيات بالشفاء العاجل لمصابي هذه الاعمال الارهابية، مؤكدة وقوف دولة فلسطين الى جانب الشقيقة تونس، وضرورة توحيد الجهود الدولية وتوفير الامكانيات اللازمة للقضاء على الارهاب بأشكاله كافة وتجفيف مصادر تمويله.

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