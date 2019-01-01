وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

تونس /سما/

افادت وسائل اعلام تونسية، مساء اليوم الخميس، بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عقب اصابته وعكة صحية.

وبحسب قناة النهار الفضائية، توفي الرئيس السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، إن الرئيس الباجي قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

والسبت المَاضي أعلن فراس قفراش، المستشار الإعلامي للرئيس التونسي، أن الأخير غادر المستشفى العسكري، إثر دخوله جراء وعكة صحية.

ومساء الجمعة دخل الرئيس التونسي المستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، وفق مستشاره.

ويقود السبسي (92 عاما) البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان السبسي قد كشف في وقت سابق عن عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.