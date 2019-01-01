وزارة الداخلية توضح حول جوازات السفر الفلسطينية

غزة / سما /

أوضح محمد منصور وكيل وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز معدات خاصة بمشروع تطبيق نظام جواز السفر البيومتري، منذ ثلاثة أشهر.

وقال منصور في حديث لوكالة "وفا" الرسمية، إن وزارة الداخلية بذلت جهودا لإنجاز المشروع بناء على توجيهات القيادة والحكومة، لتخفيف معاناة أبناء شعبنا وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ومواكبة كافة التطورات العالمية والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن جواز السفر البيومتري بات متطلبا دوليا من منظمة الطيران المدني الدولي.

وأوضح أن الوزارة أكملت مؤخرا كافة الاستعدادات لتطبيق النظام الجديد، وتم شراء كافة المعدات اللازمة للمشروع، إلا أن الاحتلال ما زال يحتجز المعدات في الميناء منذ ثلاثة أشهر، ويرفض تسليمها للفلسطينيين.

ولفت إلى أن غالبية دول العالم باتت تطبق نظام جواز السفر البيومتري، مشيرا إلى ضرورة تطبيق النظام على جواز السفر الفلسطيني في أقرب وقت، لتسهيل سفر المواطنين في المطارات العالمية.

وأعرب منصور عن خشيته من أن تتعرض المعدات للتلف خاصة أن تكاليفها باهظة جدا، مشيرا إلى أن هيئة الشؤون المدنية وجهات دولية تمارس ضغوطا على الاحتلال للإفراج عن المعدات.

وأضاف: ربما لن يستطيع المواطن الفلسطيني من السفر في المستقبل إذا لم يكن يملك جواز سفر بيومتريا.

وجواز السفر البيومتري يعتمد على بصمة العين، ويتضمن شريطا ممغنطا أسود، يظهر معلومات مفصلة عن حامله فور تمرير الجواز على الحاسوب في المطارات، الأمر الذي يسهم في تقليل وقت الانتظار وتسهيل حركة المسافرين في المطارات العالمية. وكانت منظمة الطيران المدني الدولي قد طالبت جميع دول العالم بتطبيقه.