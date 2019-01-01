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العالول: شعبنا افشل مؤتمر البحرين ولا مبرر لمشاركة الاشقاء العرب في الورشة

الخميس 27 يونيو 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: شعبنا افشل مؤتمر البحرين ولا مبرر لمشاركة الاشقاء العرب في الورشة


رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان الارادة الفلسطينية والموقف الثابت لشعبنا بالتفافه حول القيادة ادى الى فشل المخطط الامريكي والورشة التي عقدت في المنامة، واصفا اياها بالهزيلة وفاقدة للروح لان كل من حضرها تواجد مجبرا على المشاركة.

واعتبر العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الخميس ،  ان اجماع كل اطياف شعبنا على رفض صفقة القرن من المفترض ان يشكل درسا للإدارة الامريكية حول تمسكنا بالثوابت وعدم التنازل عن حقوقنا الوطنية، لافتا الى ان هذه الصفقة في طريقها الى النهاية.

واشار الى أنه لا مبرر لمشاركة الاشقاء العرب في الورشة مع الاشارة الى سعيهم الى التهرب منها.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة للقيادة عقب ورشة البحرين، اكد العالول وجود اتصالات لعقد المجلس المركزي قريبا، مشيرا الى انه لا يمكن القبول بالالتزام باتفاقيات تنصلت منها دولة الاحتلال.

وبخصوص المصالحة، قال نائب رئيس حركة فتح ان حراكا جديدا بدأ في مصر من اجل اعادة الحياة لملف المصالحة واستعادة الوحدة، مجددا التأكيد على اهمية هذه الجهود في الوقت الراهن للوقوف في وجه المخططات الامريكية.

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