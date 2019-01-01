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اول تعليق رسمي من روسيا على مؤتمر المنامة.. غير بناءة وتجاهلت المسألة المركزية

الخميس 27 يونيو 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اول تعليق رسمي من روسيا على مؤتمر المنامة.. غير بناءة وتجاهلت المسألة المركزية


موسكو /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، أن المبادرة الأمريكية المطروحة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية المطروحة خلال ورشة المنامة في البحرين غير بناء.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها تعليقا على نتائج ورشة المنامة التي انعقدت في البحرين، قائلة: "إن الاقتراح الرئيسي يتمثل بإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان على مدار 10 سنوات".

وأضاف البيان: "لكن الاقتراح ترك على الهامش المهمة الرئيسية المتمثلة في استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت الخارجية الروسية، أن أي مبادرة للسلام في منطقة الشرق الأوسط عليها دعم مبدأ تسوية الخلافات على أساس حل الدولتين.

وبهذا الخصوص، قالت الخارجية: "نحن على قناعة بأن أي مبادرة تهدف إلى تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، يجب أن تحتوي على دعم واضح لمبدأ حل الدولتين لتسوية الخلافات الفلسطينية الإسرائيلية".

بذكر أن ورشة المنامة استغرقت ليومين واختتمت أعمالها، يوم الأربعاء، ناقشت خلالها العديد من القضايا وأبرزها الجوانب الاقتصادية من المبادرة الأمريكية لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وقاطعت العديد من الدول العربية الورشة المنامة ومن أبرزها لبنان والجزائر والسلطة الفلسطينية.

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