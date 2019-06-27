أبو مرزوق يرد على تصريحات وزير خارجية البحرين: هؤلاء من قتلونا وسفكوا دماءنا

غزة / سما /

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق الخميس، تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن احمد آل خليفة ومطالبته بالاعتراف بإسرائيل كدولة باقية.

وقال أبو مرزوق في تغريده له عبر صفحته على تويتر، إنّ مطالبة وزير خارجية البحرين للدول العربية عبر صحيفة تايمز أف اسرائيل بالاعتراف بإسرائيل كدولة باقية، يؤكد أن الهدف من الورشة شطب الحق الفلسطيني ، وتطبيع وجود الاحتلال كجزء من نسيج المنطقة".

وأكد، على رفض مؤتمر البحرين ولطرح وزير خارجية البحرين، قائلا:"هؤلاء من قتلونا وسفكوا دماءنا وأخرجونا من ديارنا".