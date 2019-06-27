أبو مرزوق يرد على تصريحات وزير خارجية البحرين: هؤلاء من قتلونا وسفكوا دماءنا

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق الخميس، تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن احمد آل خليفة ومطالبته بالاعتراف بإسرائيل كدولة باقية.
وقال أبو مرزوق في تغريده له عبر صفحته على تويتر، إنّ مطالبة وزير خارجية البحرين للدول العربية عبر صحيفة تايمز أف اسرائيل بالاعتراف بإسرائيل كدولة باقية، يؤكد أن الهدف من الورشة شطب الحق الفلسطيني ، وتطبيع وجود الاحتلال كجزء من نسيج المنطقة".
وأكد، على رفض مؤتمر البحرين ولطرح وزير خارجية البحرين، قائلا:"هؤلاء من قتلونا وسفكوا دماءنا وأخرجونا من ديارنا".
مطالبة وزير خارجية البحرين للدول العربية عبر صحيفة "تايمز أف إسرائيل" بالاعتراف بإسرائيل كدولة باقية يؤكد أنّ الهدف من الورشةهو شطب الحق الفلسطيني، وتطبيع وجود الاحتلال كجزء من نسيج المنطقة، ونحن نؤكد رفضنا للمؤتمر ولهذا الطرح فهؤلاء من قاتلونا، سفكوا دماءنا، وأخرجونا من ديارنا.— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) June 27, 2019