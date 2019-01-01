المدلل: نساء فلسطين أكثر رجولة في مواقفهن من المتخاذلين

غزة / سما/

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، أن أوهام المخادع كوشنير لن تنطلي على شعبنا، الذي يؤكد رفضه لورشة العار والهزيمة في البحرين، ويطالب أحرار الأمة بالتشبث بفلسطين والقدس.

وقال المدلل في فعالية نظمتها دائرة العمل النسائي بحركة الجهاد الإسلامي، وسط قطاع غزة، :" بكل ثقة نؤكد أن "صفقة القرن" ولدت ميتة، وأن ورشة البحرين التآمرية لن تزيد أصحابها إلا خيبة، ومزيداً من الفشل، وكل مخرجاتها لن تكون سوى حبر على ورق، ومآلها مزابل التاريخ".

واستهجن المدلل بشدة المشاركة العربية في هذه الورشة، قائلاً :" ما يفعله هؤلاء المتساقطون والمطبعون مع العدو الإسرائيلي، يمثل انحرافاً واضحاً عن المسار العقائدي والتاريخي والعروبي والقومي".

وأضاف "المنطق العروبي والإسلامي يقول بأن هذه الأموال العربية، هي حق للعرب والمسلمين، ويجب أن يُدعم بها صمود الشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن شرف الأمة وكرامتها ومقدساتها".

وتابع المدلل يقول :" أمام هذا الإصرار الفلسطيني والنضال المستمر، لن تضيع فلسطين وقضيتها، ولن تمر المؤامرات عليها؛ طالما أن فينا أطفال ونساء أكثر رجولة في مواقفهن من هؤلاء المتلفعين بجلابيبهم وعباءاتهم وكروشهم الفاسدة، ويستهزئ بهم ترامب وأركان إدارته ليشتروا فلسطين العربية الإسلامية، بأموال العرب والمسلمين".

وتساءل المدلل بمرارة: أي سقوط هذا؟! .. وأي انحدار للنخوة والرجولة؟!، مستدركاً بالقول :"عزاؤنا إزاء ما يجري بأن الشعب الفلسطيني قالها وبصراحة، واسمعها للقاصي والداني، أن فلسطين ليست للبيع، ولو قدموا كل أموال الدنيا لا تساوي ذرة تراب من أرضها المباركة".