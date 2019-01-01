رفع العلم الكويتي في سلفيت تقديرا مواقفها المشرفة بالدع عن الحقوق الفلسطينية

سلفيت /سما/

احتفلت بلدية سلفيت وفعاليات المدينة أليوم برفع العلمين الفلسطيني والكويتي على على مدخل المدينة الرئيسي الشمالي، وذلك تقديرا لمواقف دولة الكويت المشرفة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.

وشارك بمراسم رفع العلمين في شارع مرزوق الغانم، الذي يحمل اسم رئيس مجلس الامة الكويتي، محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي ورئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي وحشد من الشخصيات الاعتبارية وممثلي المؤسسات والفعاليات الشعبية والمؤسسة الامنية.

وبدأت الاحتفالية التي تولى عرافتها مدير العلاقات العامة في بلدية سلفيت فتحي علقم، بعزف السلام الوطني لكل من دولة فلسطيني ودولة الكويت.

وألقى رئيس البلدية كلمة عبر فيها عن الشكر والعرفان لدولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتا الى انها الدولة الخليجية الوحيدة التي كان لها موقف واضح وصادق برفض المشاركة بمؤتمر البحرين.

ولفت زبيدي الى التصريحات المشرفة التي خرجت من الكويت في الاونة الاخيرة، والتي أكدت ان الكويت لا يمكن لها ان تقبل بما لا يقبل به الفلسطينيون، وكذلك المواقف المشرفة لرئيس مجلس الامة الكويتي في مؤتمر البرلمانيين الدولي.

مضيفا ان الكويت احتضنت ولا تزال ملايين الفلسطينيين، ولا زالت تقدم الكثير من الدعم للبلديات في فلسطين وللسلطة الوطنية.

واشار زبيدي الى ان رفع العلمين الفلسطيني والكويتي على بعد 50 مترا من جدار الفصل العنصري، يحمل في طياته رسالة تحدٍ للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه وأرضه.

كما أشاد المحافظ البلوي بالدور التاريخي للكويت في احتضان الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة فتح بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وكذلك بطولات الشهداء الكويتيين الذين ضحوا بدمائهم في سبيل قضية فلسطين.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن ينسى للكويت هذه المواقف المشرفة ورفضها المشاركة في مؤتمر البحرين، ووقوفها الى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

بدوره، ألقى سفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب كلمة عبر الهاتف، ثمن فيها هذه المبادرة من بلدية سلفيت، والتي تأتي تقديرا لدولة الكويت، وشكر الكويت اميرا وحكومة وشعبا ومجلس امة، على دورهم في مساندة قضيتنا في كل المحافل الدولية.