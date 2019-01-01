اشتية يشدد على ضرورة تنظيم قطاع الصيدلة ومتابعته

رام الله / سما /

شدد رئيس الوزراء محمد اشتية على ضرورة تنظيم قطاع الصيدلة، ومتابعته لمنع التجاوزات إن وجدت، إضافة الى تنظيم المهنة في الجامعات من خلال مواءمة عدد الطلبة وحاجة سوق العمل للحد من البطالة.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من نقابة الصيادلة في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس.

واطلع اشتية من الوفد على واقع المهنة، وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأشاد اشتية بدور الصيادلة الإنساني والمجتمعي، ومساهمتهم في التخفيف من معاناة وأعباء بعض شرائح المجتمع، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم لهذا القطاع لتنظيمه وتطويره والتغلب على التحديات التي تواجهه.