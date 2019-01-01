107 أمر اعتقال إداري بحق أسرى

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (107) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، خلال شهر حزيران الجاري.

وأوضحت الهيئة أن المعتقلين هم كل من

زكي عبد الفتاح داوود / رام الله/ 4 شهور تمديد

انور رائد مخطوب/ رام الله /4 شهور تمديد

طارق بسام زهران / رام الله/ 4 شهور تمديد

احمد عمر زهران/ رام الله / 4 شهور تمديد

زكريا احمد جبرين/ بيت لحم / 4 شهور تمديد

عيسى سامي جبريل/ بيت لحم / 4 شهور تمديد

محمد يوسف غزاونه / رام الله / 3 شهور تمديد

يوسف صلاح يوسف/ رام الله / 6 شهور تمديد

جهاد محمد ناجي/ رام الله / 6 شهور تمديد

عبد الرحمن شوقي شعيبات/ رام الله/ 4 شهور تمديد

علي يوسف جبارين/ بيت لحم/ 4 شهور تمديد

علاء سميح الاعرج/ طولكرم/ 6 شهور تمديد

اسلام محمد ابو ريه /الخليل / شهرين تمديد

رزين بلال دمج/ جنين/ 6 شهور تمديد

حسين اشرف كوازبه/ بيت لحم/ 4 شهور تمديد

رمزي محمد الهريمي/ بيت لحم/ 4 شهور تمديد

علي اسماعيل بطاط/ بيت لحم / 4 شهور تمديد

امير نائل صالح/ بيت لحم/ 4 شهور تمديد

ادم عمر مسلط /بيت لحم/ 4 شهور تمديد

المنتصر بالله ابو عزوم/ أريحا/ 4 شهور تمديد

محمد مصطفى حميدان/ رام الله/ 6 شهور تمديد

عزت صالح احمد/ سلفيت/ 6 شهور تمديد

موسى سميح صلاحات/ بيت لحم / 4 شهور تمديد

محمد خليل الكوازبه/ بيت لحم /4 شهور تمديد

نادي محمد عوض/ رام الله/ 4 شهور تمديد

غسان ابراهيم احمد/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد

مالك انس دار عايش/ رام الله/ 4 شهور تمديد

ابراهيم هاني صومان/ بيت لحم/ 4 شهور تمديد

احمد محمد سليمان/ رام الله / 4 شهور تمديد

معاذ رشاد عثمان/ رام الله/ 4 شهور تمديد

عمران عزيز مرعي/ سلفيت/ 5 شهور تمديد

جعفر عبد الله عروج/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد

زيد بسام النتشه/ الخليل/ 3 شهور تمديد

ادهم زايد مصري/ طوباس/ 4 شهور تمديد

محمد ايمن قاسم/ جنين/ 4 شهور تمديد

فداء محمد دعمس/ الخليل/ شهرين تمديد

طارق هاني ابو عيشه/ الخليل/ 4 شهور تمديد

ثائر يوسف حمدان/ رام الله/ 5 شهور تمديد

رأفت رائد ابو جحيشة/ الخليل/ 6 شهور تمديد

محمود محمد الحروب/ الخليل/ 6 شهور تمديد

عبد الفتاح خالد ابو سل/ الخليل/ 4 شهور تمديد

محمد محمود القاضي/ رام الله/ 4 شهور تمديد

رامي رزق فضايل/ رام الله/ 5 شهور تمديد

محمود سلامه عمله/ الخليل / 4 شهور تمديد

عدي محمود ابو مفرح/ بيت لحم/ 3 شهور تمديد

فازع صدقي صوافطه/ طوباس/ 4 شهور تمديد

صهيب يوسف سعدي/ جنين/ 5 شهور تمديد

محمد هاشم هيموني/ الخليل/ 5 شهور تمديد

عماد عمر ابو الهيجا/ جنين/ 4 شهور تمديد

عاهد محمد ابو فارة/ الخليل/ 6 شهور تمديد

محمد محمود حوامده/ رام الله /6 شهور تمديد

رائد عبد الفتاح جعبري/ الخليل/ 3 شهور تمديد

عبد الحليم نايف عز الدين/ جنين/ 6 شهور تمديد

احمد صالح نوري/ نابلس/ 6 شهور تمديد

محمد جميل ادعيسات/ الخليل/ 6 شهور تمديد

مصطفى عطيه الحساسنه/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد

احمد جمال ابو جلغيف/ بيت لحم/ 4 شهور تمديد

إبراهيم فضل الشيخ/ رام الله/ 4 شهور تمديد

طارق محمد العقيلي/ الخليل/ 4 شهور تمديد

حذيفه احمد حلبيه/ بيت لحم /4 شهور تمديد

محمد وليد بني غره/ جنين/ 4 شهور تمديد

ابراهيم محمود عبد المجيد/ رام الله/ 4 شهور تمديد

جمال جبر حمامره/ بيت لحم/ 4 شهور تمديد

احمد شفيق ابو زينه/ جنين/ 5 شهور تمديد

مجاهد محمد ابو جحيشه/ الخليل/ 4 شهور تمديد

وائل عايد ربعي/ الخليل/ 3 شهور تمديد

عمرو علي حيح/ الخليل/ 4 شهور تمديد

احمد زياد ابو الهيجا/ جنين/ 4 شهور تمديد

مؤمن موسى الاطرش/ الخليل/ 4 شهور تمديد

زياد علي قواسمه/ الخليل/ 3 شهور تمديد

عماد عمر ابو الهيجا/ جنين/ 4 شهور تمديد

يحيى ابراهيم لدادوة/ رام الله/ 4 شهور تمديد

محمد خليل عمر/جنين/ 6 شهور تمديد

حاتم احمد صبارنه/ الخليل/ 4 شهور تمديد

احمد نمر ابو تيور/ رام الله/ 4 شهور تمديد

صهيب يوسف السعدي/ جنين /5 شهور تمديد

رائد محمد عايش/ بيت لحم/ 6 شهور تمديد

ابراهيم سلامه سليمان/ رام الله/ 4 شهور تمديد

نضال احمد ابو عياش/ الخليل/ 3 شهور تمديد

عبد الله خالد ابو عطيه/ رام الله/ 6 شهور أمر جديد

رائد يوسف ريان/ رام الله/ 6 شهور أمر جديد

كريم باسم محمد/ رام الله/ 4 شهور أمر جديد

مبارك عليان زيدات /الخليل/ 6 شهور أمر جديد

محمد مصطفى الشلالده/ الخليل/ 4 شهور أمر جديد

يوسف راشد كميل/ جنين /5 شهور أمر جديد

عوني مازن شخشير/ نابلس/ 4 شهور أمر جديد

حسني عماد عامودي/ نابلس/ 3 شهور أمر جديد

احمد محمد درويش/ نابلس/ 3 شهور أمر جديد

عمران عزيز مرعي/ سلفيت/ 5 شهور أمر جديد

ساجي محمد ابو عدبه/ قلقيليه/ 6 شهور أمر جديد

سفيان بسام مقدادي/ طولكرم/ 3 شهور أمر جديد

فادي جمال درويش/ رام الله/ 5 شهور أمر جديد

رائد رياض دار صالح/ رام الله/ شهرين أمر جديد

يوسف نور ابو سرور/ بيت لحم/ 6 شهور أمر جديد

عبد الهادي ابو خلف/ الخليل/ 3 شهور أمر جديد

خضر محمد حروب/ بيت لحم /3 شهور أمر جديد

اسيد محمد ابو عادي/ رام الله/ 4 شهور أمر جديد

طاهر ناجح شرقاوي/ جنين/ 4 شهور أمر جديد

مهدي ناجح شرقاوي/ جنين /4 شهور أمر جديد

عبد الله يوسف ابو غبوش/ الخليل/ 4 شهور أمر جديد

عز الدين شحده ابو اسنينه/ الخليل /4 شهور أمر جديد

محمد صالح محسن/ ابو ديس / 4 شهور أمر جديد

رأفت جميل ناصيف /طولكرم /4 شهور أمر جديد

محمد ماهر ابو خير /الخليل/ 4 شهور أمر جديد

عدنان احمد خضر /طولكرم/ 4 شهور أمر جديد

نادر مصطفى صوافطه/ طوباس/ 3 شهور أمر جديد

ابراهيم ايوب شلهوب/ طولكرم/ 3 شهور أمر جديد