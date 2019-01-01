بلدية النصيرات تبدأ برش مجرى وادي غزة بمادة BTI

غزة / سما /

تُواصل بلدية النصيرات العمل في حملة مكافحة البعوض، حيث بدأت الطواقم الفنية برش مجرى وادي غزة بمادة البكتيريا BTI، التي تقضي على يرقات حشرة البعوض.

وأوضح رئيس قسم الصحة في بلدية النصيرات م. علي الهباش، أنه يتم العمل حاليا بالطريقة الميكروبيولوجية، حيث يقوم العمال برش مادة الـBTI في المستنقعات بمنطقة وادي غزة، مبينا أن هذه المادة تتميز بقدرتها على الوصول إلى كافة المناطق في المستنقعات والمناطق التي لا يتمكن العمال من الوصول إليها، وخاصة المناطق المضللة داخل الشجيرات.

وذكر بأن هذه المادة تتكاثر ويستمر مفعولها لمدة أطول داخل البرك والمستنقعات بوادي غزة، موجها الشكر لكافة الجهات الداعمة لمشروع مكافحة حشرة البعوض، والمتمثلة في اللجنة العليا لمكافحة البعوض، ووكالة الغوث وبرنامج خلق فرص عمل، ووزارة الصحة، ومؤسسة قطر الخيرية التي قامت بتوفير مادة الـBTI.

وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي قامت بتزويد البلدية بمادة BTI، بينما وفرت وكالة الغوث العمال، وساهمت وزارة الصحة بتزويد البلدية بكميات كبيرة من مادة البيرمترول التي تستخدم في القضاء على حشرة البعوض داخل البرك الصغيرة والمصارف داخل الأحياء.

وبين الهباش أنه يتم العمل في مكافحة هذه الحشرة وفق ثلاثة طرق، وهي (الميكروبيولوجية والميكانيكية والكيميائية) للحد من انتشار حشرة البعوض، لافتا إلى أنه تم تخصيص طاقم للتفتيش والبحث عن أماكن توالد حشرة البعوض، وطاقم لمكافحة الحشرة داخل المخيم في البرك الصغيرة والمصارف والبرك الزراعية وأسطح المنازل، وطاقم لقص الأشجار في مجرى وادي غزة، وطاقم يقوم برش مجرى وادي غزة والمكافحة بالطرق المختلفة.

ونوه الهباش إلى أنه تم اكتشاف العديد من حالات تكاثر حشرة البعوض داخل المناطق السكنية وعلى أسطح المنازل، والبرك الزراعية المجاورة للأحياء السكنية، وكذلك براميل المياه المفتوحة، واطارات السيارات المتروكة.

وتمنى رئيس قسم الصحة، أن يحظى سكان النصيرات بشكل خاص وسكان المنطقة الوسطى بشكل عام، بالراحة والطمأنينة، مطالبا كل من لديه شكوى بالتواصل مع البلدية من خلال هواتفها أو مواقع التواصل الاجتماعي.