رسميا.. برشلونة يضم حارس فالنسيا

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس تعاقد مع البرازيلي نيتو قادما من فالنسيا الإسباني لحماية عرين الفريق في الموسم المقبل.

وقال الموقع الرسمي لنادي برشلونة إنه توصل لاتفاق مع فالنسيا على ضم حارسه نيتو مقابل 26 مليون يورو بجانب 9 ملايين يورو كحوافز متغيرة.

وتابع الموقع إن البرازيلي سوف يوقع على عقد لمدة 4 سنوات مع الفريق ويتضمن عقده مع الفريق 200 مليون يورو كشرط جزائي.

وشدد الموقع على أن النادي سوف يكشف قريبا عن جدول تقديم البرازيلي نيتو مع الفريق في الفترة المقبلة.

وضم برشلونة نيتو في محل الهولندي جاسبر سيلسن الذي انتقل أمس إلى فالنسيا في صفقة وصلت لـ35 مليون يورو.