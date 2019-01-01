  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسميا.. برشلونة يضم حارس فالنسيا

الخميس 27 يونيو 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. برشلونة يضم حارس فالنسيا


وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس تعاقد مع البرازيلي نيتو قادما من فالنسيا الإسباني لحماية عرين الفريق في الموسم المقبل.

وقال الموقع الرسمي لنادي برشلونة إنه توصل لاتفاق مع فالنسيا على ضم حارسه نيتو مقابل 26 مليون يورو بجانب 9 ملايين يورو كحوافز متغيرة.

وتابع الموقع إن البرازيلي سوف يوقع على عقد لمدة 4 سنوات مع الفريق ويتضمن عقده مع الفريق 200 مليون يورو كشرط جزائي.

وشدد الموقع على أن النادي سوف يكشف قريبا عن جدول تقديم البرازيلي نيتو مع الفريق في الفترة المقبلة.

وضم برشلونة نيتو في محل الهولندي جاسبر سيلسن الذي انتقل أمس إلى فالنسيا في صفقة وصلت لـ35 مليون يورو.

#نيتو #فالنسيا

الأكثر قراءة اليوم

الكشف اجتماع بين السلطة واسرائيل في القدس قبل قليل وهذا ما بحثاه

تصدينا لامريكا دفاعا عن حماس.. عريقات يوجه رسالة لهنية ويقول له هذا كل ما عليك فعله الليلة!

جنرال إسرائيلي: يمكن لإسرائيل الانتصار على حماس بغزة من خلال خمس طرق فعالة تتمثل بالتالي..

شاهد : الصورة التي هزت أمريكا و العالم

كوشنير يسأل بلير: ماذا لو كنت رئيس السلطة الفلسطينية؟

صحفي إسرائيلي يكشف "كواليس إحباط تفجير طائرة كانت في طريقها إلى أبو ظبي"!

وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة مهمة للغاية وإسرائيل موجودة ونريد السلام معها!

الأخبار الرئيسية

مصادر : موعد وصول الوفد المصري لغزة غير محدد و محادثات التهدئة شبه متوقفة

حسين الشيخ يؤكد لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي وهذا ما تم بحثه اللقاء

البحرين

تقرير إسرائيلي عن مؤتمر البحرين يكشف عن "الصفقات من وراء الكواليس"

إذاعة عبرية : حماس تطلب من إسرائيل إعادة "ضخ الوقود"

كوشنر

كوشنر : ورشة البحرين «ليست رشوة» والتحول الاقتصادي في الضفة و غزة بات ممكناً