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5 رياضيين غزيين يصلون البحرين

الخميس 27 يونيو 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 رياضيين غزيين يصلون البحرين


غزة / سما /

وصل 5 رياضيين غزيين العاصمة البحرينية "المنامة" الخميس, استعدادا للمشاركة مع منتخب فلسطين لكرة الطائرة للشباب, في البطولة الآسيوية.

ونال الرباعي الغزي محمد أبو جاسر وأحمد صلاح من خدمات جباليا, وعبد الكريم مليحة من الصداقة، وحسن أبو الفحم من شباب جباليا, فرصة الانضمام لمنتخب الشباب, برفقة المدرب حسن أبو عبيد.

ومن المتوقع أن يظهر اللاعبون الأربعة برفقة منتخب فلسطين في البطولة الآسيوية, خاصة أنهم الأفضل في قطاع غزة.

يشار إلى أن هذه المشاركة تعدّ الأولى من نوعها على مستوى فئة الشباب في بطولة آسيوية كبيرة لكرة الطائرة.

#رياضيين #البحرين

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