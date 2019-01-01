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أخيراً حلا الترك تلتقي شقيقتها إبنة دنيا بطمة للمرة الأولى

الخميس 27 يونيو 2019 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخيراً حلا الترك تلتقي شقيقتها إبنة دنيا بطمة للمرة الأولى


وكالات / سما /

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت للمرة الأولى الفنانة حلا الترك وأختها غزل.

وظهرتا في الصورة برفقة والدهما المنتج محمد الترك وشقيقهما. وأحدث هذا ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشرها على تطبيق “إنستغرام” حيث حققت في ساعات قليلة جداً أكثر من 16 ألف إعجاب.

ويأتي هذا بعد المصالحة التي تمت بين الفنانة الشابة ووالدها وبعد طلب الفنانة دنيا بطمة زوجة الأخير المسامحة من حلا وإعلان مسامحتها لها أثناء حلولها ضيفة على برنامج “حلوة رمضان”.

وكانت حلا هنأت أختها في وقت سابق لمناسبة يوم ميلادها. ونشرت عبر خاصية “ستوري” على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صورة للطفلة مع التعليق: “أختي حبيبتي غزول كل عام وانت بخير وصحة وسلامة”.

#حلا الترك

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