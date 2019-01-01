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ميركل تعاني من الرعشة مرة أخرى! (فيديو)

الخميس 27 يونيو 2019 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميركل تعاني من الرعشة مرة أخرى! (فيديو)


وكالات

تعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم إلى وعكة صحة ثانية، سببت لها ارتعاشا، وعدم استقرار عند وقوفها أثناء حفل رسمي في برلين.

ووقعت الحادثة لحظة وقوف المستشارة الألمانية بجانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أثناء احتفالية خاصة بتعيين وزير عدل جديد في البلاد.

وسارع الحاضرون إلى تقديم كأس ماء للمستشارة، غير أنها رفضت، وبدا لاحقا أنها بخير عند وصولها إلى البرلمان بعد نصف ساعة من  الحادثة.

وكانت عدسات المصورين قد رصدت تعرض ميركل (64 عاما) لوعكة صحية، خلال استقبالها الرئيس الأوكراني في 18 يونيو الماضي، وأظهر مقطع فيديو وقوف ميركل وزيلينسكي على السجادة الحمراء، وفجأة تبدأ ميركل بالارتعاش بشكل واضح وتقوم بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها كي لا تقع.

وتعد ميركل من أكثر السياسيين المؤثرين في أوروبا، وقد أعلنت أنها ستتنحى عند نهاية ولايتها الرابعة في العام 2021.

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