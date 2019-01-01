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إسرائيل تخصم 14 مليون شيكل من ضرائب السلطة لصالح متهمين بالعمالة

الخميس 27 يونيو 2019 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تخصم 14 مليون شيكل من ضرائب السلطة لصالح متهمين بالعمالة


القدس المحتلة / سما /

أصدر مكتب التنفيذ القضائي في إسرائيل، اليوم الخميس، قرارًا لوزارة المالية بخصم 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة، كتعويض لفلسطينيين اتهموا بالتخابر مع إسرائيل وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن التعويضات إلزامية وستدفع لـ 52 فلسطينيًا بعد قرار من المحكمة العليا والمركزية بأحقية حصولهم على التعويضات.

واعتبرت أن هذه الخصومات تمثل ضربة اقتصادية أخرى للسلطة الفلسطينية التي ترفض تسلم الأموال.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من اجتماع ضم وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ونظيره الفلسطيني شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بحثا خلاله قضية احتجاز أموال الضرائب.

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