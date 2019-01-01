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بريطانيا: شرطي يسرق مبلغاً مالياً من ميت!

الخميس 27 يونيو 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: شرطي يسرق مبلغاً مالياً من ميت!


وكالات / سما /

حكمت المحكمة العسكرية البريطانية على شرطي إنجليزي سرق 65 جنيها إسترلينيا من محفظة رجل ميت بالسجن 15 شهرا، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية

وقالت الصحيفة إن رجل الأمن، التابع لجهاز شرطة هامبرسايد، بول والاس (47 عاما)  سرق المبلغ النقدي بعد أن تم تعيينه كضابط اتصال مع أسرة الفقيد، بعدما توفي بول روتر بصورة مفاجئة

تم اكتشاف خدعة الشرطي والاس بعد أن تقدمت زوجة روتر بشكوى إلى قسم المعايير المهنية التابع للقسم وبعد أن علم الشرطي، بواسطة البريد الإلكتروني، أنه تم تقديم شكوى بحقه، حاول إخفاء آثاره بوضع 65 جنيها في مستودع ممتلكات الشرطة، ثم قام بتعديل دفتر ملاحظاته وخداع ضابط آخر

وفي الجلسة التمهيدية في المحكمة، اعترف الشرطي والاس بذنبه، حيث أصدرت المحكمة بحقه قرار بالسجن لمدة 15 شهراً .

#بريطانيا #ميت

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