‫آلام أسفل البطن المستمرة لدى النساء جرس إنذار

وكالات / سما /

قالت الدكتورة زيبيله جورليتز ‫نوفاكوفيتش إن آلام أسفل البطن المستمرة غير المرتبطة بالدورة الشهرية ‫تعد بمثابة جرس إنذار حيث إنها تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة.

‫وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن آلام أسفل البطن المستمرة قد ‫ترجع إلى الإصابة بمتلازمة بطانة الرحم المهاجرة أو التهاب قناة فالوب ‫أو التهاب المبايض أو تكيس المبايض أو التهاب الرحم.

‫وأضافت أنه في أسوأ الحالات قد تشير آلام أسفل البطن ‫المستمرة إلى الإصابة بسرطان المبايض أو سرطان الرحم أو سرطان عنق ‫الرحم خاصة إذا كانت مصحوبة بإفرازات ونزيف شديد.

‫لذا ينبغي على أية حال استشارة طبيبة أمراض نساء لتحديد السبب الحقيقي ‫الكامن وراء آلام أسفل البطن المستمرة.