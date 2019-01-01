  1. الرئيسية
  2. الصحة

‫آلام أسفل البطن المستمرة لدى النساء جرس إنذار

الخميس 27 يونيو 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫آلام أسفل البطن المستمرة لدى النساء جرس إنذار


وكالات / سما /

قالت الدكتورة زيبيله جورليتز ‫نوفاكوفيتش إن آلام أسفل البطن المستمرة غير المرتبطة بالدورة الشهرية ‫تعد بمثابة جرس إنذار حيث إنها تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة.

‫وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن آلام أسفل البطن المستمرة قد ‫ترجع إلى الإصابة بمتلازمة بطانة الرحم المهاجرة أو التهاب قناة فالوب ‫أو التهاب المبايض أو تكيس المبايض أو التهاب الرحم.

‫وأضافت أنه في أسوأ الحالات قد تشير آلام أسفل البطن ‫المستمرة إلى الإصابة بسرطان المبايض أو سرطان الرحم أو سرطان عنق ‫الرحم خاصة إذا كانت مصحوبة بإفرازات ونزيف شديد.

‫لذا ينبغي على أية حال استشارة طبيبة أمراض نساء لتحديد السبب الحقيقي ‫الكامن وراء آلام أسفل البطن المستمرة.

#‫آلام #البطن

الأكثر قراءة اليوم

الكشف اجتماع بين السلطة واسرائيل في القدس قبل قليل وهذا ما بحثاه

تصدينا لامريكا دفاعا عن حماس.. عريقات يوجه رسالة لهنية ويقول له هذا كل ما عليك فعله الليلة!

جنرال إسرائيلي: يمكن لإسرائيل الانتصار على حماس بغزة من خلال خمس طرق فعالة تتمثل بالتالي..

بعد "التأجيل الجديد" لمسلسل عادل إمام.. الحقيقة تتكشف

كوشنير يسأل بلير: ماذا لو كنت رئيس السلطة الفلسطينية؟

صحفي إسرائيلي يكشف "كواليس إحباط تفجير طائرة كانت في طريقها إلى أبو ظبي"!

وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة مهمة للغاية وإسرائيل موجودة ونريد السلام معها!

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ يؤكد لقاءه بوزير المالية الإسرائيلي وهذا ما تم بحثه اللقاء

البحرين

تقرير إسرائيلي عن مؤتمر البحرين يكشف عن "الصفقات من وراء الكواليس"

إذاعة عبرية : حماس تطلب من إسرائيل إعادة "ضخ الوقود"

كوشنر

كوشنر : ورشة البحرين «ليست رشوة» والتحول الاقتصادي في الضفة و غزة بات ممكناً

البحرين

وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة مهمة للغاية وإسرائيل موجودة ونريد السلام معها!