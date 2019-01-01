ارتفاع ضغط الدم خطر على الكلى

وكالات / سما /

حذرت الجمعية الألمانية لأمراض الكلى من خطر ارتفاع ضغط الدم على الكلى، على المدى الطويل، إذ يؤدي إلى تغيرات في الأوعية الدموية للكلى، ما يتسبب في القصور الكلوي.

وأوضحت الجمعية أن القصور الكلوي يعني عجز الكلى عن تصفية الفضلات الأيضية من الدم بشكل سليم، وتتمثل أعراضه في اضطرابات التبول، وتورم الساقين، واضطرابات نبض القلب، ومشاكل التنفس، واصفرار الجلد، وفقر الدم، وهشاشة العظام، اضطرابات النوم والتذوق، وضعف التركيز.

لذلك يجب استشارة مختص في أمراض كلى سريعاً عند ملاحظة هذه الأعراض للعلاج فوراً.

وللوقاية من القصور الكلوي تنصح الجمعية الألمانية بخفض ضغط الدم إلى القيمة المثالية البالغة 120/80 mm Hg، بالتقليل من ملح الطعام، والمواظبة على الرياضة، والأنشطة والحركية، والابتعاد عن التوتر النفسي.

وإلى جانب ضبط قيمة ضغط الدم يجب أيضاً ضبط نسبة السكر في الدم، الذي يعد عاملاً مؤدياً للقصور الكلوي.