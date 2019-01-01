متلازمة التعب المزمن أعراض خطيرة تؤدى للاكتئاب

وكالات / سما /

متلازمة التعب المزمن هى اضطراب طبى، يسبب الشعور بالتعب الشديد، لدرجة أن الشخص المصاب به لا يستطيع العمل بشكل طبيعى، واستكمال أنشطته اليومية المنظمة.

وعلى الرغم من أن أسباب متلازمة التعب المزمن غير معروفة، فإن المرضى الذين ولدوا لديهم استعداد للاضطراب قد يتأثرون بعدة عوامل، مثل الالتهابات الفيروسية ومشاكل الجهاز المناعى والاختلالات الهرمونية، كما يوضح تقرير موقع" medlineplus".

وتشمل أعراض متلازمة التعب المزمن:

1- التعب الشديد.

2- فقدان الذاكرة .

3- عدم القدرة على التركيز.

4- وجود مشاكل فى النوم.

5- تضخم الغدد الليمفاوية فى الرقبة أو الإبطين.

6- آلام العضلات غير المبررة.

7- من الممكن أن تسبب متلازمة التعب المزمن مضاعفات مثل:

• العزلة الاجتماعية .

• الاكتئاب .

• عدم القدرة على الحضور العمل ومختلف قيود نمط الحياة.