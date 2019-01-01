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فيديو.. أحدث التسريبات عن هاتف "شاومي" الجديد

الخميس 27 يونيو 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أحدث التسريبات عن هاتف "شاومي" الجديد


غزة / سما /

تعتزم شركة "شاومي" الصينية طرح هاتفها الجديد في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن تسريبات جديدة أظهرت مواصفات هذا الهاتف.

نشر موقع "4apk" مواصفات هاتف "شاومي" الجديد "شاومي Mi 10" والذي قد يكون أحدث أكثر الهواتف الذكية المتطورة في الأسواق.

الهاتف الجديد يتميز بشاشة بحجم 6,75 بوصة وهي "Supеr АMOLED" وبدقة عرض تصل لـ"3040/1440" بيكسل، بثقب صغير في القسم الأيسر من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

وسيزود الهاتف بمعالج "Snapdragon 855" بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي بحجم 8/10 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128/256/512 غيغابايت.

ستكون الكاميرا الأساسية للجهاز ثلاثية العدسة، ومتموضعة بشكل عمودي على الواجهة الخلفية، ومزوَّدة بمستشعر رؤية إضافي موضوع بجانبها.

وسيزود هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

#التسريبات #شاومي

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