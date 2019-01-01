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وأخيراً.. تطبيق يزيل البشر من الصور!

الخميس 27 يونيو 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وأخيراً.. تطبيق يزيل البشر من الصور!


وكالات / سما /

طور فنان أميركي، مع اثنين من أصدقائه المطورين، تطبيقًا جديدًا على نظام "آي أو إس" iOS، يمتاز بقدرته على إزالة البشر من الصور، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأطلق الفنان، المعروف باسم "دامغانسكي" والمقيم في مدينة نيويورك، على التطبيق الجديد اسم "باي باي كاميرا" Bye Bye Camera، وقال: إن التطبيق بُني "لعصر ما بعد البشر". وهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة الناس من الصور، ثم الرسم في المكان الذي أزيلوا فيه.

ومع أن فكرة التطبيق – الذي يتوفر على متجر "آب ستور" مقابل نحو 3 دولارات – قد تبدو ثورية، إلا أن الناظر إلى الصور التي أُزيل منها البشر قد يُدرك وجود خطأ فيها، إذ إن ما يُرسم مكانهم يبدو واضحًا، وقد لا يتناسب مع باقي أجزاء الصورة.

يُذكر أن التطبيق جاء ثمرة تعاون بين "دامغانسكي" واثنين من أصدقائه العاملين في "حاضنة جماعية" باسم Do Something Good، حيث يجتمع الفنانون والمطورون لإنشاء مشاريع، أحدها: Bye Bye Camera.

ويستخدم تطبيق Bye Bye Camera خوارزمية مفتوحة المصدر لكشف البشر باسم YOLO، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لملء المكان الذي كانوا فيه.

#البشر #الصور

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