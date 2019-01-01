السويركي يعلن رحيله عن الصداقة

غزة / سما /

أعلن لاعب وسط الصداقة حربي السويركي، اليوم، الأربعاء، عن قراره بالرحيل عن النادي بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم.



وقدم السويركي، في تدوينة له على صفحته الشخصية "فيس بوك"، الشكر لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين على الفترة التي لعب بها بصفوف الصداقة.

ولعب السويركي أكثر من مرة في صفوف الصداقة، حيث فاز بلقب الدوري معه قبل 3 مواسم.



ولم يحدد السويركي وجهته المقبلة، لكنه يبقى من اللاعبين الذين تبحث عنهم الأندية، خصوصا أنه لاعب خط وسط جيد للغاية وصاحب مجهود وافر داحل الميدان، إضافة لتجاربه الغنية في الدوري الممتاز.