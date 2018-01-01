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التربية تصدر الكتاب الإحصائي السنوي لبيانات قطاع التعليم

الخميس 27 يونيو 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أصدرت الإدارة العامة للتخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم، اليوم، الكتاب الإحصائي التربوي السنوي لبيانات قطاع التعليم للعام 2018-2019.

وأوضحت الوزارة أن الكتاب يعرض الجداول الإحصائية التفصيلية على مستوى مديريات التربية والتعليم، إذ تهدف البيانات الإحصائية والمؤشرات التربوية إلى وضع صورة كلية للنظام التربوي، بما يعمل على توفير البيئة المناسبة والقاعدة القوية لاتخاذ القرار التربوي السليم. 

ودعت الوزارة لزيارة الرابط الآتي في موقعها الإلكتروني للاطلاع على النسخة الجديدة من الكتاب:

    www.moe.pna.ps/general-education/general-education/Brochures-and-Studies

#التربية والتعليم

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