الاحتلال يعتقل 9 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 9 مواطنين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مدن وبلدات ومخيمات مختلفة بمحافظات الضفة الغربية، وطالت أسرى محررين.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان بينهم أسير محرر من جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جهاد طوالبة، وأحمد محمد شقفة، والأسير المحرر عبد الله الحصري، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها، فيما احتجزت الشاب مراد طوالبة لعدة ساعات، قبل أن تخلي سبيله.

وفي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدنان منير المهر، عقب دهم منزل ذويه.

وفي بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، أسيرين محررين، هما: يحيي محمود عامرية، وقسام مجد البرغوثي الذي أفرج عنه قبل 3 أيام من سجون الاحتلال.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها المواطن عمر البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي، ومنزل عبد الكريم البرغوثي الذي اعتقل نجله قسام قبل أن يتم الافراج عنه في وقت لاحق.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه منازل المواطنين.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجرا، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.وأفادت مصادر امنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عمر ذياب العمور (30 عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه .

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من مخيم الفوار، وفتشت منازل في بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر محمود محمد أبو ورده.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت امر شمالا، واقتحمت منطقة ثغرة الشبك المحاذية لبيت البركة المستولى عليه من قبل المستوطنين، وفتشت منزل المواطن عبد إسماعيل محمد الزعاقيق، واحتجزت افراد اسرته في أحد الغرف وأجرت تفتيشات دقيقة في محتوياته.

وفي مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب عثمان عبد المنعم محمود صوافطة بعد دهم منزل ذويه.