جوارديولا يعلق على رحيل دافيد سيلفا عن مانشستر سيتي

وكالات / سما /

أغدق السيد بيب جوارديولا المدير الفني الإسباني لفريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الثناء على لاعبه دافيد سيلفا، عقب إعلان الأخير رحيله عن النادي بنهاية عقده.

وينتهي عقد لاعب فالنسيا الإسباني السابق بنهاية الموسم القادم، مما يعني أنه سوف يضع كلمة النهاية لمسيرة امتدت لعشر سنوات مع السيتيزنس.

المدرب التاريخي لبرشلونة الإسباني تحدث في هذا الصدد قائلاً “علينا أن نستمتع به في السنة المتبقية”.

وأضاف “لقد كان واحداً من العظماء، ليس فقط في الكرة الإسبانية، ولكن في الكرة الأوروبية أيضاً. لقد لعب 10 سنوات في مانشستر، وليس من السهل أن تؤدي في هذا الدوري بالنسبة للاعب بمواصفاته”.

وتابع “لقد قام بعمل لا يُصدق. ساعدني بشكل شخصي، لقد ساعدنا كثيراً في هذه السنوات الثلاث التي كنا فيها معاً”.

ونجح اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في حصد العديد من الألقاب مع السكاي بلوز، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، لقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب لكأس الرابطة الإنجليزية.

وانضم سيلفا إلى صفوف أزرق مانشستر في عام 2010 قادماً من فالنسيا مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين، أصبح اللاعب قصير القامة واحداً من أعظم اللاعبين في حقبة البريميرليج.