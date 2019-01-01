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اصابة ضابطين وجنديين إسرائيليين بشظايا صاروخ خلال تدريب

الخميس 27 يونيو 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة ضابطين وجنديين إسرائيليين بشظايا صاروخ خلال تدريب


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، صباح اليوم الخميس، النقاب، عن اصابة ضابطين وجنديين إسرائيليين، خلال تدريب جرت بكلية الهندسة العسكرية جنوبي البلاد.  

وذكر الموقع العبري، إن الضباط والجنود، اصيبوا بشظايا صاروخ، تم اطلاقه بالخطأ، خلال تدريبات عسكرية، جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الموقع العبري، إن اصابة الجنود والضباط كانت طفيفة، وتم نقلهم على الفور لتلقي العلاج، بمستشفى سوركا ببئر السبع.

ونقل الموقع العبري، عن ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي قوله: "لقد تم فتح تحقيق بهذه الحادثة، التي بمعجزة لم يسقط فيها قتلى".

وأشار الموقع العبري، الى أن قائد سلاح الهندسة بالجيش، العميد إيلان سيفيج، أمر بوقف استخدام الصواريخ خلال التدريبات، لحين الانتهاء من التحقيق بهذه الحادثة.

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