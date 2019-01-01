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إنتر ميلان لم يستسلم ويقدم عرضًا جديدًا لضم لوكاكو

الخميس 27 يونيو 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان لم يستسلم ويقدم عرضًا جديدًا لضم لوكاكو


وكالات / سما /

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” بأن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي لن تستسلم، وقررت تقديم عرضًا جديدًا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم روميلو لوكاكو ابن 26 عامًا بالانتقال للعب في صفوف إنتر ميلان، خاصةً بعد تعاقد الإنتر مع المدرب أنطونيو كونتي الذي طلب الظفر بخدمات المهاجم الدولي البلجيكي.

ولكن قامت إدارة إنتر بتقديم أكثر من عرض لنادي مانشستر يونايتد، ولكن تم رفض جميع العروض، حيث يرغب فقط الشياطين الحمر في الحصول على مقابل مادي يقدر بـ 80 مليون يورو من أجل السماح للاعب بالرحيل.

وأشارت الشبكة أن إنتر ميلان سيلجأ لحل آخر من أجل التعاقد مع روميلو لوكاكو، وهو استعارة اللاعب لمدة موسمين مع إلزامية شراء المهاجم البلجيكي بعد انتهاء هذه المدة.

وأكملت الشبكة بأن نادي إنتر ميلان سيدفع 10.5 مليون يورو من أجل استعارة لوكاكو لمدة عامين، وسيلتزم بعد هذه المدة بالتعاقد بشكل نهائي مع اللاعب بمبلغ 60 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة بأن فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال روميلو لوكاكو تواجد في ميلانو الثلاثاء الماضي من أجل الاجتماع بمسؤولي الإنتر للحديث عن إمكانية انضمام اللاعب للنيراتزوري.

#روميلو لوكاكو

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