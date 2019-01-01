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تشيلسي يقرر التعاقد بشكل نهائي مع ماتيو كوفاسيتش

الخميس 27 يونيو 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يقرر التعاقد بشكل نهائي مع ماتيو كوفاسيتش


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية بأن نادي تشيلسي الإنجليزي قد قرر التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بشكل نهائي من صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قد انتقل للعب في فريق تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي هذا الصيف.

وتعرض تشيلسي لعقوبة قاسية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بحرمانه من إبرام تعاقدات جديدة لفترتي انتقالات، ولكن حالة ماتيو كوفاسيتش مختلفة، فهو يعتبر لاعبًا في البلوز، والتعاقد معه بشكل نهائي لن يؤثر في شيء.

وأشار الصحفي الشهير دي مارزيو أن نادي تشيلسي قرر بشكل نهائي التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش، حيث يرغب الأخير في الاستمرار مع البلوز بالرغم من رحيل المدرب ماوريسيو ساري التي كانت تربطه علاقة مميزة معه.

وأكمل الصحفي أن إدارة تشيلسي تنتظر رد ريال مدريد بشأن سعر ماتيو كوفاسيتش، حيث من المتوقع أن يصل سعره لـ 50 مليون يورو.

​الجدير بالذكر أن ماتيو كوفاسيتش صاحب 25 عامًا قد شارك مع تشيلسي في 51 مباراة، ونجح في صناعة هدفين، وتوّج مع البلوز بلقب الدوري الأوروبي.

#كوفاسيتش #تشيلسي

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