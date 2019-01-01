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آرتور ميلو يرد على انتقادات ميسي برسالة مبطنة

الخميس 27 يونيو 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آرتور ميلو يرد على انتقادات ميسي برسالة مبطنة


وكالات / سما /

رد آرتور ميلو، نجم برشلونة ومنتخب البرازيل، بشكل غير مباشر، على الانتقادات الأخيرة التي أطلقها زميله ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، صوب بطولة كوبا أمريكا 2019.

وكان ميسي قد أعرب عن انزعاجه من سوء أرضية الملاعب التي تقام عليها كوبا أمريكا، عقب تأهل الأرجنتين إلى دور الثمانية، ليرد عليه آرتور ميلو برسالة مبطنة وغير مباشرة.

وقال آرتور ميلو في تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البرازيل وباراجواي: “علمت أمس أنني أكثر من خسر الكرات بالكوبا، هذا أمر غريب قليلاً”.

وتابع: “أخبروني بالأمر كمزحة، السبب هو أسلوب المنافسة، هناك قتال جسدي كبير، ولكنني سأبقى محافظاً على أسلوب لعبي، لكن هذا الخبر لن أخفِ أنه فاجأني”.

وعن حالة العشب في الملاعب البرازيلية، قال آرتور: “لا يهمني الحديث عن العشب، يجب أن تلعب كرة القدم فقط، لن تكون هناك أي مشكلة لحظة اللعب.. لكن لا فائدة للتفكير بالعشب ونسيان كرة القدم، عليك التركيز للحصول على نتيجة جيدة”.

وأشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن ظروف العشب في ملاعب البطولة تعتمد على عدة عوامل مثل الطقس وعدد مرات استخدام الملعب.

#آرتور ميلو

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