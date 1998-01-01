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شاهد.. الكوريون يطعمون محمد بن سلمان "أذن البحر المبخر"

الخميس 27 يونيو 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الكوريون يطعمون محمد بن سلمان "أذن البحر المبخر"


وكالات

تضمنت قائمة الطعام على مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، لمحمد بن سلمان في القصر الأزرق الرئاسي في سيئول العديد من الأطباق الكورية الشعبية.

وشملت القائمة التي قدمت باللغتين العربية والكورية أمس الأربعاء الـ"بيبيمباب" (خليط خضروات جبلية) مع حساء القصر الملكي، لحم ضلوع البقر المشوي،
سلطة لحم السلطعون، إضافة إلى أذن البحر المبخر من جزيرة تشونغ سان.

كما ضمت لائحة الطعام حساء مصنوع من 5 أنواع من الحبوب، أما قائمة الحلويات فشملت آيس كريم التمر والفواكه الطازجة مع البقلاوة، إضافة إلى "أوميغا" الشاي التقليدي الكوري.

ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والوفد المرافق له كوريا الجنوبية لمدة يومين، في أول زيارة لولي عهد سعودي منذ عام 1998.

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