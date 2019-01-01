مريض يناشد الوزير الشيخ بتسهيل سفره للعلاج

غزة / سما /

ناشد الشاب المريض احمد حسن طه 29 عاما، من مخيم المغازي وسط قطاع غزة الوزير حسين الشيخ والجهات المسؤولة في رام الله بالتدخل

لدى الجانب الاسرائيلي لتسهيل سفره المقرر في 3 من الشهر القادم إلى مستشفى "سانت جون" لإجراء عملية في عينيه.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت للمرة الثالثة على التوالي بالسماح للمريض طه بالسفر لتلقي العلاج بدون تقديم أي تبريرات.

وكان قد حصل المريض على موعد لدخول المستشفى في 3 حزيران وهناك تخوف من أن يمنعه الاحتلال من السفر مرة اخرى.

وقال المريض طه "بعد منعي من السفر للعلاج للمرة الثالثة أصبت بانتكاسات صحية وحالة نفسية صعبة تجعلني أتمني أن تخرج روحي الى ربها أفضل من المعاناة التي أعيشها".

وأوضح المريض طه أنه بسبب الإصابة الذي تعرض لها أثناء عمله والتي كانت عبارة عن شظية أصيبت عينه، ما جعلته غير قادر على العمل لشراء الدواء أو سد احتياجات العائلة، الامر الذي ادى الى ازدياد وضعه الصحي صعوبة.

وتابع طه "إن سبب إصابتي بالعمى كانت بسبب مضاعفات وعلى اثرها اصبحت غير قادر على رؤية أطفالي الصغار، ومما زاد من وضعى الصحي صعوبة أننى مصاب بمرض سكري متزامن".

ويأمل طه بسرعة تعافيه من الامراض التي اصابت جسده والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي والوقوف على رأس عائلته في كل متطلباتهم.

يذكر أن الشاب المريض احمد طه قد ناشد الرئيس محمود عباس ووزيرة الصحة د. مي كيلة مساعدته في علاجه بالخارج خاصة وأن لديه تحويلة نموذج رقم واحد وكذلك تقديم المساعدة لأسرته وإخوانه الأيتام.

وكانت وزارة الصحة ممثلة بدائرة العلاج بالخارج وبجهود د. أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد استجابت لمناشدته وقد أعطت أوامر للبدء بإجراءات سفره للعلاج.

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