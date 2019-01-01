جنين: اعتقال 4 شبان بينهم أسير محرر وإصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان بينهم أسير محرر من جنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيمها.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جهاد طوالبة، وأحمد محمد شقفة، والأسير المحرر عبد الله الحصري، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها، فيما احتجزت الشاب مراد طوالبة لعدة ساعات، قبل أن تخلي سبيله.

كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم واعتقال الشبان الثلاثة، وجرى معالجتهم ميدانيا.

ومن بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدنان منير المهر، عقب دهم منزل ذويه.