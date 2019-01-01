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الاحتلال يعتقل مواطنا من مخيم الفوار في الخليل

الخميس 27 يونيو 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا من مخيم الفوار، وفتشت منازل في بيت امر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، وداهمت منازل المواطنين، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الأسير المحرر محمود محمد أبو ورده.

واوضح الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت امر شمالا، وداهمت منطقة ثغرة الشبك المحاذية لبيت البركة المستولى عليه من قبل المستوطنين، وفتشت منزل المواطن عبد إسماعيل محمد الزعاقيق، واحتجزت افراد اسرته في أحد الغرف وأجرت تفتيشات دقيقة في محتوياته.

#الاحتلال

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