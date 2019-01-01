الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من كوبر شمال غرب رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، أسيرين محررين من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين يحيي محمود عامرية، وقسام مجد البرغوثي الذي أفرج عنه قبل 3 أيام من سجون الاحتلال.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل، عرف من أصحابها المواطن عمر البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي، ومنزل عبد الكريم البرغوثي الذي اعتقل نجله قسام قبل أن يتم الافراج عنه في وقت لاحق.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه منازل المواطنين.