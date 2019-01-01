مواجهات واعتقال 9 مواطنين في الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 9 مواطنين من مدن مختلفة، وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله والقدس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كوبر شمال غرب رام الله، واعتقلت يحيى محمود الحج عامرية، وباسل مطيع البرغوثي، وشقيقه أحمد عقب اندلاع مواجهات بين أبناء القرية وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة شاب برصاصة معدنية في قدمه.

كما قامت القوات بتوزيع بلاغات على المواطنين تطالبهم بالهدوء.

واقتحم جنود الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلوا المواطن محمد فائق اشتيه.

وفي نابلس، اعتقل عبد الفتاح الأغبر من حي الضاحية وبهاء أبو كشك من حي المعاجين.

كما تم اعتقال الأسير المحرر محمود محمد أبو وردة، بعد مداهمة منزله في مخيم الفوار جنوب الخليل. إلى جانب المواطن عبد الله الحصري من مخيم جنين.

وفي بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال الشاب عمر ذياب العمور بعد مداهمة منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما اقتحموا قرية حوسان غرب المدينة.

ودهم الجنود منزلاً في حي رأس شحادة قرب مخيم شعفاط بالقدس، بينما شهدت بلدة العيسوية مواجهات مع قوات الاحتلال.