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فتاة جديدة تتهم لاعب منتخب مصر بـ"فيديو جنسي"

الخميس 27 يونيو 2019 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتاة جديدة تتهم لاعب منتخب مصر بـ"فيديو جنسي"


القدس المحتلة / سما /

نشر حساب منسوب لفتاة مكسيكية على "تويتر" فيديو فاضحا للاعب منتخب مصر عمرو وردة، ومحادثات "واتس آب" مادتها خلوة جنسية بينهما.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن هذه المحادثات تسببت بشكل كبير في استبعاد اللاعب من منتخب مصر، بعد الفضيحة المتعلقة بعارضة الأزياء التي تدعى ميريهان.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، يقوم جهاز المنتخب الوطني حاليا بالتحقيق في الواقعة، حيث تم اتخاذ القرار الحاسم والصارم باستبعاد اللاعب للحفاظ على تركيز اللاعبين في معسكر المنتخب.

وكانت عارضة أزياء قد اتهمت عمرو وردة بمحاولة التحرش بها عقب مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا قبل أن تكشف الفتاة المكسيكية عن واقعة جديدة اليوم جزمت بأنها حدث قديم.

و شكرت عارضة الأزياء المكسيكية "جيوفانا فال" مواطنها خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري، بعد استبعاد اللاعب عمرو وردة من منتخب بلاده.

وقالت جيوفانا، التي نشرت الفيديو المخل الذي تسبب في استبعاد عمرو وردة من منتخب الفراعنة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خافيير أغيري شكرا، لأنك لم تخذلني".

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