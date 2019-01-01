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استطلاع: قائمة مشتركة ترفع تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست

الخميس 27 يونيو 2019 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: قائمة مشتركة ترفع تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست


القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي عرضته القناة 13 مساء امس، ارتفاع تمثيل الأحزاب العربية بمقعدين إضافيين إذا ما خاضت الانتخابات بقائمة واحدة مشتركة، وبين الاستطلاع تساوي عدد المقاعد بين الليكود و"أزرق ابيض" لو أجريت الانتخابات اليوم، بحصول كلّ منهما على 32 مقعدًا، مع استمرار تفوّق معسكر اليمين.

وحصل رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، الذي أعلن مساء امس، عن خوض الانتخابات بحزب جديد، على 6 مقاعد في الكنيست، علما بأن الاستطلاع أجري قبل إعلانه الرسمي عن تأسيس الحزب، مستفيدًا من تراجع الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراه) و"اتحاد أحزاب اليمين".

ووفقا للاستطلاع، تحل القائمة المشتركة ثالثة بحصولها على 12 مقعدًا، يليها، حزب "اسرائيل بيتينا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، أكبر المستفيدين من خوض انتخابات جديدة في أيلول المقبل، إذ يحصل على 7 مقاعد.

وتتراجع الأحزاب الحريدية التي حصدت 16 مقعدًا في انتخابات الكنيست الـ21 التي أجريت في نيسان الماضي، ليقتصر تمثيلها على 12 مقعدًا بواقع 6 مقاعد لـ"شاس"، ومثلها لـ"يهدوت هتوراه".

فيما يحصل "ميرتس" على 6 مقاعد، والعمل على 5، و"اتحاد أحزاب اليمين"على 4 مقاعد، ويتذيل حزب "اليمين الجديد" بقيادة وزير التعليم السابق، نفتالي بينيت، ويحصل على 4 مقاعد.

وبموجب الاستطلاع الذي شمل عينة مؤلفة نحو 700 شخص، بنسبة خطأ تصل إلى 4%، يحصل معسكر أحزاب اليمين والحريديين على 59 مقعدا مقابل 61 مقعدا لمعسكر أحزاب ما يسمى الوسط – اليسار والأحزاب العربية.

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