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الارصاد تحذر: جو شديد الحرارة

الخميس 27 يونيو 2019 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارصاد تحذر: جو شديد الحرارة


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف صيفيا عاديا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف صيفيا عاديا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:
1-التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2-خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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