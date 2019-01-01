بريطانيا تعلن زيادة دعمها للأونروا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت المملكة المتحدة، أنها ستزيد دعمها المادي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حيث سيصل مجموع ما تقدمه هذا العام (2019-2020) للوكالة إلى ما يقارب الـ 85.5 مليون دولار أميركي.

وجاء هذا الإعلان خلال حضور المملكة المتحدة مؤتمر المانحين الذي عقدته "الأونروا" أمس، في نيويورك، وفق بيان صادر عن القنصلية البريطانية العامة القدس اليوم الأربعاء.

وأكدت المملكة المتحدة أنها ستستمر في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، وستعمل على تقديم الدعم المالي بشكل سريع للمساعدة في تخفيف بعض من الضغوط المالية التي تواجهها الوكالة في الوقت الحالي.

وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة تعتبر "الأونروا" قوة ضرورية بمجال المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، من خلال المساهمة في توفير التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء الفلسطينية.

كما حثت بريطانيا في نيويورك، المجتمع الدولي والدول المانحة على النظر في إمكانية زيادة المساعدات المقدمة للأونروا.

من جهته، قال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول: يؤكد إعلاننا عن استمرار دعمنا القوي لدور الأونروا في توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة".

ومن لندن، قال وزير شؤون الشرق الأوسط، اندرو موريسون: "لقد كانت وما زالت المملكة المتحدة داعمة للأونروا، وأنا أشعر بقلق عميق إزاء التحديات التي تواجهها الوكالة. وفي غياب التمويل الإضافي، قد لا تتمكن الأونروا من الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية في غزة بحلول شهر تموز المقبل. أحث الجهات المانحة الأخرى على زيادة دعمها للأونروا خاصة في هذا الوقت الحرج".

وأضاف: "الحل السياسي وحده هو الذي يمكن أن يوفر تسوية عادلة وواقعية للاجئين الفلسطينيين، وحتى ذلك الوقت تبقى المملكة المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بدعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط."