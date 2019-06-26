صحفي إسرائيلي يكشف "كواليس إحباط تفجير طائرة كانت في طريقها إلى أبو ظبي"!

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس هيئة البث الإسرائيلية (مكان) الحكومية شمعون آران، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف عن إحباط محاولة لتفجير طائرة ركاب، كانت متجهة إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.

وذكر آران على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، ان نتنياهو يكشف، "بفضل هيئة السايبر الإسرائيلية أحبطنا محاولة داعش تفجير طائرة ركاب أقلعت من سيدني في أستراليا باتجاه أبو ظبي".

وبينما لم تذكر السلطات الأسترالية أو نظيرتها الإماراتية أية تفاصيل عن إحباط تلك المحاولة، قال آران: "أبلغنا الشرطة الأسترالية بهذا المخطط الإرهابي فمنعت بدورها تفجير الطائرة".

وقال آران "نساعد عشرات الدول في العالم في إحباط اعتداءات إرهابية من هذا القبيل".

وأدانت محكمة أسترالية، في الأول من مايو/ أيار الماضي، رجلا بالتآمر لتفجير طائرة تابعة لشركة "الاتحاد" للطيران الإماراتية، في رحلة من سيدني، بإيعاز من تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بإخفاء قنبلة في حقيبة شقيقه.

واتهمت الشرطة، الرجل الأسترالي من أصل لبناني خالد الخياط وشقيقا آخرا له هو محمود الخياط بالتخطيط لهجومين إرهابيين، قالت الشرطة إن أحدهما هجوم بغاز كيميائي، على الطائرة المتجهة إلى أبوظبي في يوليو/ تموز 2017، وذلك وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وتابعت: أن "الشقيق الثالث لم يكن على علم بأنه يحمل القنبلة التي كانت مخفية على شكل مفرمة لحم أثناء محاولته ركوب الطائرة في المطار".